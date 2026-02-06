Record per il turismo globale nel 2025





ROMA (ITALPRESS) – Nel 2025 il turismo globale ha toccato un nuovo massimo storico. Secondo una stima diffusa dall’agenzia delle Nazioni Unite per il turismo, i viaggiatori internazionali hanno raggiunto quota 1,52 miliardi, 60 milioni in più rispetto all’anno precedente, +4%, generando un fatturato mondiale in crescita di 5 punti percentuali. La domanda di viaggi si è mantenuta elevata per tutto l’anno, nonostante l’aumento dei prezzi dei servizi turistici e l’incertezza legata alle tensioni geopolitiche. Le prospettive restano positive anche per il 2026: si prevedono una stabilità dell’economia globale e un pieno recupero delle destinazioni che non hanno ancora raggiunto i livelli pre-pandemia. L’Europa si conferma la principale destinazione mondiale, con Francia e Spagna in testa: lo scorso anno ha registrato 793 milioni di arrivi internazionali, oltre la metà del totale globale. La crescita dei flussi è stata particolarmente marcata in Africa e nella regione Asia-Pacifico. Il Marocco, prima destinazione africana, ha accolto quasi 20 milioni di turisti internazionali, segnando un incremento del 14%. Nelle Americhe, il quadro è più eterogeneo. Il Brasile ha fatto registrare un forte balzo in avanti, +37% su base annua, mentre complessivamente la crescita del continente è stata più modesta.

sat/azn