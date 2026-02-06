Alessandria: al Quartiere Cristo è tutto pronto per il 20° Carnevale, domenica 8 febbraio

Dopodomani, domenica 8 febbraio, piazza Ceriana sarà colorata di coriandoli e maschere con animazione per grandi e piccoli. Gonfiabili, frittelle, dolci, attrazioni per grandi e piccoli, la pentolaccia, la baby dance e tante novità nell’evento promosso da tutte le associazioni del quartiere: Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo, Associazione Alessandria Sud, Pro loco Lisondria 1168, Punto Di, Soms, Centro Incontro Cristo, Le Parrocchie e le Scuole del Quartiere. Sarà un grande evento, il primo del 2026 al Quartiere Cristo, dove nel ricco programma di maschere e coriandoli nei giorni precedenti vedrà protagoniste anche la SOMS ed il Centro Incontro Cristo.

PROGRAMMA – Dalle ore 14 in Piazza Ceriana giochi, truccabimbi (a cura dei volontari Croce Rossa) e baby dance in maschera con i ragazzi di ANIMAZIONE e le magie del Mago Canticchio. Non mancherà la tradizionale pentolaccia a cura del Centro Incontro Cristo.

Dalle ore 15 apertura del Punto Di con laboratori creativi a tema carnevalesco e alle 16 la pentolaccia.

Molto attive le scuole del Quartiere: ​​il MEGA GRUPPO IN MASCHERA avrà come titolo ‘Aleramo Carnival: il Mago di Oz”, cui prenderanno parte i plessi Zanzi Infanzia e Primaria, Ferrero, Sabin, Morbelli Infanzia e Primaria, Campi, Caduti, Pensogioco, Lama di Cantalupo e Mazzini di Borgoratto.

L’evento è organizzato con il supporto della Città di Alessandria e di sponsor privati.

In caso di maltempo sarà posticipato a sabato 14 febbraio.