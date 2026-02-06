Carcere di Torino: agente aggredito e colpito al volto da un detenuto nordafricano

Ennesimo, gravissimo episodio di violenza all’interno della Casa Circondariale di Torino, dove la sicurezza continua a sgretolarsi sotto il peso di un sistema ormai al collasso. Intorno alle ore 12:45 di ieri, un detenuto nordafricano ha aggredito senza alcuna provocazione un agente di Polizia Penitenziaria, colpendolo violentemente al volto con una testata. A renderlo noto è Vicente Santilli, segretario nazionale per il Piemonte del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE). Il detenuto, anziché recarsi alle attività intramurarie previste, si tratteneva nella sezione a colloquiare con altri ristretti. Al legittimo invito del personale a dirigersi verso il locale “scuola”, l’uomo reagiva con un gesto brutale e deliberato, trasformando l’istituto penitenziario in un ring e l’agente in un bersaglio inerme.
Il poliziotto aggredito è stato trasportato all’ospedale, dove gli è stato diagnosticato un trauma cranico con contusione, con una prognosi di tre giorni. Così Santilli: “Il Padiglione B si conferma una zona franca della violenza, una realtà fuori controllo, dove il personale di Polizia Penitenziaria è costretto a operare in condizioni di emergenza permanente, senza tutele adeguate, con organici insufficienti e livelli di stress insostenibili. I poliziotti sono esausti, esasperati e abbandonati dalle istituzioni”.
Donato Capece, segretario generale del SAPPE, rincara la dose: “Le carceri sono una polveriera pronta a esplodere e chi paga il prezzo più alto sono i servitori dello Stato. È un’offesa alla Nazione, un atto vile e infame, compiuto da chi si trova detenuto e dovrebbe essere impegnato in un percorso di risocializzazione. Chiediamo l’intervento immediato dell’Amministrazione Penitenziaria e del Ministero della Giustizia. Basta buonismo e tolleranza con i detenuti violenti. È necessario applicare senza esitazioni l’articolo 14-bis dell’Ordinamento Penitenziario, revocando ogni beneficio e dotando il personale di strumenti concreti per difendersi. Chi aggredisce un poliziotto non può essere trattato come se nulla fosse”.