Viagra e Cialis sono in calo, crescono le ‘coppie bianche’

Una ricerca realizzata da Incontri-ExtraConiugali.com ha rivelato tendenze interessanti e sorprendenti nella sessualità degli italiani, mettendo in luce un calo nell’uso di farmaci come Viagra e Cialis ed un aumento delle cosiddette “coppie bianche”, quelle in cui i partner non hanno rapporti sessuali.

A fare da contraltare a questo fenomeno, il portale dove cercare un’avventura in totale discrezione ha registrato una sorprendente crescita degli iscritti (+10,8% rispetto all’anno precedente) ed ha anche potuto rilevare che la vita sessuale di chi tradisce è tutt’altro che in declino, con almeno 2 rapporti ogni settimana.

Spiega Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com: “Nel 2024 l’uso del Viagra e del Cialis è in forte calo. Questo indica una maggiore accettazione, sia da parte maschile che femminile, di una sessualità meno performante, ma anche una diminuzione della frequenza dei rapporti sessuali. La perdita di interesse verso questi farmaci è correlata ad un cambiamento delle aspettative nella vita sessuale degli italiani, perché oggi l’affettività prevale sulla prestazione fisica”.

LE COPPIE BIANCHE IN AUMENTO – Secondo l’ultimo rapporto Censis Bayer sul comportamento sessuale degli italiani tra i 18 e i 40 anni (14,4 milioni di persone), il 10,2% non ha rapporti sessuali (1,5 milioni di persone) ed il 6,3% ne ha, ma non completi (907.000 persone). I motivi che portano a non avere attività sessuale sono diversi: dai problemi di routine quotidiana allo stress lavorativo, dal disinteresse reciproco ai problemi di salute. E non è raro che molti partner trovino una complicità più affettiva che fisica, preferendo condividere momenti di vicinanza emotiva piuttosto che atti sessuali veri e propri.

La crescita delle coppie bianche è un riflesso della società moderna, in cui l’equilibrio tra lavoro, famiglia e tempo libero è sempre più complesso da mantenere. Ma la mancanza di rapporti sessuali non implica necessariamente una crisi di coppia, può anzi rappresentare una fase transitoria o anche una scelta consapevole di entrambi i partner.