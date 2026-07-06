Salute: terapia ormonale sostitutiva, quanto costa?





MILANO (ITALPRESS) – Terapia ormonale sostitutiva (TOS): quanto incide sui bilanci familiari in termini di farmaco-economia? Dal punto di vista dei costi in che cosa si differenziano gli ormoni “bioidentici” farmaceutici dai “bioidentici” galenici o magistrali, composti dal farmacista preparatore certificato su prescrizione del medico? Nel centoquarantatreesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza i costi sia degli ormoni sia degli integratori più utilizzati per la cura dei sintomi della menopausa. L’analisi evidenzia come gli ormoni “bioidentici” farmaceutici approvati, e rimborsati dal servizio sanitario nazionale in classe A, consentano di fare terapia ormonale sostitutiva con principi attivi certificati a costi assolutamente affrontabili e competitivi rispetto sia agli integratori e sia agli ormoni “bioidentici” galenici: al mese, il costo della TOS con “bioidentici” galenici varia da 5 a 10 volte di più del “bioidentico” farmaceutico.

fsc/gsl