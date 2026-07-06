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Solero celebra il tenore Carlo Guasco: giovedì 9 luglio inaugurazione del museo

DiRaimondo Bovone

Lug 6, 2026 , , , , , , ,

In occasione del 150° anniversario della morte del celebre tenore Carlo Guasco, giovedì 9 luglio, presso il parco dell’Asilo intitolato al tenore verdiano, la comunità di Solero taglia un traguardo storico. Grazie all’instancabile operato dell‘associazione “Gli Amici di Solero”, giunta al suo 30° anno di attività, verrà inaugurato il nuovo spazio museale dedicato all’artista. Un’iniziativa di altissimo valore culturale, realizzata con il fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il patrocinio della Provincia di Alessandria.
Museo visitabile scrivendo alla mail: [email protected] – oppure telefonando ai numeri: 0131-365516; 346-6702912; 366-3100615

LE PAROLE – Così il sindaco di Solero, Andrea Toniato: “L’inaugurazione di questo museo rappresenta un atto di profonda e doverosa riconoscenza da parte di tutta Solero verso un uomo che ha dato lustro al nostro paese. La figura di Carlo Guasco evoca immediatamente i fasti del melodramma ottocentesco, i palcoscenici dei più grandi teatri d’Europa e lo stretto legame artistico con Giuseppe Verdi. Per noi solerini, il suo nome evoca un profondo senso di appartenenza e una straordinaria generosità. Nonostante il successo internazionale l’avesse portato lontano, l’amore viscerale per il suo paese lo spinse a ritornare qui, tra la sua gente, scegliendo Solero come dimora definitiva per la vita e per l’eternità”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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