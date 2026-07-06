Solero celebra il tenore Carlo Guasco: giovedì 9 luglio inaugurazione del museo

In occasione del 150° anniversario della morte del celebre tenore Carlo Guasco, giovedì 9 luglio, presso il parco dell’Asilo intitolato al tenore verdiano, la comunità di Solero taglia un traguardo storico. Grazie all’instancabile operato dell‘associazione “Gli Amici di Solero”, giunta al suo 30° anno di attività, verrà inaugurato il nuovo spazio museale dedicato all’artista. Un’iniziativa di altissimo valore culturale, realizzata con il fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il patrocinio della Provincia di Alessandria.

Museo visitabile scrivendo alla mail: [email protected] – oppure telefonando ai numeri: 0131-365516; 346-6702912; 366-3100615

LE PAROLE – Così il sindaco di Solero, Andrea Toniato: “L’inaugurazione di questo museo rappresenta un atto di profonda e doverosa riconoscenza da parte di tutta Solero verso un uomo che ha dato lustro al nostro paese. La figura di Carlo Guasco evoca immediatamente i fasti del melodramma ottocentesco, i palcoscenici dei più grandi teatri d’Europa e lo stretto legame artistico con Giuseppe Verdi. Per noi solerini, il suo nome evoca un profondo senso di appartenenza e una straordinaria generosità. Nonostante il successo internazionale l’avesse portato lontano, l’amore viscerale per il suo paese lo spinse a ritornare qui, tra la sua gente, scegliendo Solero come dimora definitiva per la vita e per l’eternità”.