‘Isola in Collina’: dall’11 al 19 luglio Ricaldone ospita la rassegna dedicata a Luigi Tenco

Da sabato 11 luglio a domenica 19 luglio 2026 il paese di Ricaldone torna ad accogliere L’Isola in Collina, storica manifestazione dedicata alla canzone d’autore e alla figura di Luigi Tenco.

Il festival, nato nel 1992 e organizzato dall’Associazione Luigi Tenco, ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere la canzone d’autore in un territorio che ha dato un contributo fondamentale alla storia della musica italiana. Proprio a Ricaldone, infatti, Tenco trascorse la gioventù prima di trasferirsi a Genova. Particolarmente significativa sarà la presenza di Cristiano De De André, protagonista della serata conclusiva del 19 luglio con il tour “De André canta De André Best of Tour 2026”. La sua partecipazione rappresenta un ideale ponte verso l‘edizione 2027, che coinciderà con il 60° anniversario della morte di Tenco.

Luigi Tenco a Sanremo 1967

LE DATE – SABATO 11 LUGLIO – Agglomerati Artistici Solidali -, presso la Cantina Convento Cappuccini con un concerto ad ingresso gratuito.

MERCOLEDI’ 15 LUGLIO – Ingresso gratuito, presso l’Antica Cantina San Rocco: apertura col coro gospel diretto da Marina Marauda, poi esibizione del gruppo SAMPLE GEE, con una serata di blues senza confini.

GIOVEDI’ 16 LUGLIO – L’Agriturismo 1929 di Pizzorni Vini ospiterà una cena cantata con la voce di Freddy e, a seguire, una serata DJ Set.

VENERDI’ 17 LUGLIO – Spazio per i giovani con il dj Mario Fargetta: tutto da ballare fino a tardi per una serata ad ingresso libero sulla piazza principale del paese.

SABATO 18 LUGLIO – In collaborazione con la numerosa comunità macedone di Ricaldone, concerto ad ingresso gratuito delle cantanti Stojne Nikolova e Blagoja Grujovski, accompagnate dalla Dinamik Band e con i ballerini della scuola di danze popolari Kud Vera Jocik e delle associazioni macedoni di Canelli e Piacenza.

DOMENICA 19 LUGLIO – Chiusura di Cristiano De André con il suo tour, legato com’è alla storia dell’Isola in Collina: nel gennaio 1992 partecipò alla grande giornata commemorativa dedicata a Tenco, interpretando ‘Preghiera in gennaio’, canzone che il padre Fabrizio scrisse in memoria dell’amico suicida.

Il presidente Paolo Arrobbio

LE PAROLE – Così Paolo Arrobbio, presidente della Fondazione CRAL che sostiene l’evento: “L’Isola in Collina è da tanti anni un appuntamento imperdibile per tanti appassionati di musica d’autore. Quest’anno il panel degli artisti che si esibiranno è di alto profilo, e chi seguirà la kermesse musicale avrà anche l’occasione di visitare un’area di rara bellezza, patrimonio dell’Unesco e ricca di proposte paesaggistiche e eno-gastronomiche di eccellenza”.