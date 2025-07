Domenica 6 luglio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Sylvester Stallone (1946), Usa, attore, regista.

Figlio di emigrati di Gioia del Colle (BA), padre barbiere e madre astrologa, con lo sport superò l’infanzia infelice e si iscrisse al corso di arte drammatica a Miami. Dopo piccole parti in film di bassa categoria, nel ’76 fu protagonista di ‘Rocky’. Negli ’80 uscì il 1° capitolo dell’altra saga di successo, ‘Rambo’. Ha la stella sulla ‘Hollywood Walk of Fame’ dall’84, vinse il Golden Globe ’16 con ‘Creed, nato per combattere’, nei panni di Rocky allenatore. Nel 2010 divenne l’unico attore della storia ad aver debuttato al 1° posto dei botteghini Usa per 5 decenni consecutivi.