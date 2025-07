Cistite, l’emergenza dell’estate

MILANO (ITALPRESS) – Perché le cistiti, le infezioni della vescica, sono più frequenti in vacanza? Che cosa può farle esplodere? Nel 93° numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza in che modo i batteri più aggressivi, tra cui l’Escherichia coli, possano attaccare la vescica, partendo dall’intestino. Spiega perché la diarrea, i colpi di freddo e/o i rapporti sessuali possano far detonare una cistite, anche emorragica, e come giocare d’anticipo, per prevenirla.

