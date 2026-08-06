Genova: confiscati beni per 2,5 milioni per evasione fiscale

GENOVA (ITALPRESS) – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Genova – Gruppo Tutela Economia – Sezione Riciclaggio, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un decreto di confisca di prevenzione nei confronti del titolare di un “Compro oro”, emesso dal Tribunale di Genova – Sezione per le Misure di Prevenzione, per un importo complessivo pari a 2,5 milioni. L’uomo, secondo gli inquirenti, avrebbe vissuto con i proventi di attività finalizzate all’evasione
fiscale.
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