Domenica 21 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Frase del giorno
Chi è sensibile attribuisce importanza enorme ai dettagli più insignificanti dei comportamenti altrui, quelli che di solito sfuggono ai più. (Sigmund Freud)
Santi del giorno
San Matteo (Apostolo ed Evangelista, protettore di bancari, banchieri, contabili, esattori, ragionieri), San Giona (Profeta).
Accadde oggi
- 1924 prima autostrada al mondo. Fu l’Autostrada dei Laghi la prima a pedaggio della storia. Inaugurata dal re, fu promossa dall’ingegner Piero Puricelli. Costò 90 milioni di lire, aveva 1 sola corsia per senso di marcia e il pedaggio non si pagava al casello ma nell’area di servizio, dove la fermata era obbligatoria. Aperta dalle 6 all’1 di notte, la Milano-Varese fu ampliata nel ’25 coi tratti Lainate-Como e Gallarate-Sesto Calende.
- 1937 pubblicato ‘Lo Hobbit’. Lo scrittore britannico J.R.R. Tolkien inaugurò la saga fantastica della ‘Terra di mezzo’, ispirazione inesauribile per letteratura e cinema, che sfociò ne ‘Il Signore degli Anelli’ (3 volumi ’54-’55). E il regista neozelandese Peter Jackson ne fece la trilogia ‘Il Signore degli Anelli’, cui seguì la trilogia ‘Lo Hobbit’ (prequel).
Nati famosi
- Sergio Zavoli (1923-2020), Italia, giornalista e scrittore. Nacque a Ravenna ed entrò in RAI nel ’47, passando da radio a TV inventando ‘Processo alla tappa’ e ‘Nascita di una dittatura’ (’72). Politicamente vicino al PSI, fu presidente RAI (’80-’86), senatore DS e PD. Con ‘Socialista di Dio’ (’81) vinse il premio Bancarella, cui seguirono ‘Romanza’ (’87), ‘Ma quale giustizia?’ (’98), ‘Dossier cancro’ (’99), ‘Diario di un cronista’ (’02), ‘Il ragazzo che io fui’ (’11). Nel ’14 morì la moglie Rosalba, da cui ebbe Valentina, e nel ’17 sposò Alessandra Chello, collega de ‘Il Mattino’ più giovane di 42 anni. Morì a Roma il 4 agosto ’20.
- Leonard Cohen (1934-2016), Canada, cantautore. Nato a Montréal, Leonard Norman Cohen indagò universo femminile e rapporto tra sacro e profano, che furono centrali nella sue produzioni. Immortali i brani ‘Hallelujah’, ‘Suzanne’ e ‘So Long Marianne’, che tra i ’60 e i ’70 ne decretarono il successo. Con voce nasale e anima folk fu un mostro sacro della musica, definito ‘il cantautore più grande e influente’. Tradotto in italiano da De André, De Gregori e Daiano, morì per una caduta in casa, a Los Angeles.
- Stephen King (1947), Usa, scrittore. Nato a Portland (Maine), Stephen Edwin King è scrittore prolifico, ispirato da fobie e traumi infantili. Iniziò da studente, raccontando il rapporto tra infanzia e paranormale. Al primo romanzo ‘Carrie’ (’74) seguirono più di 80 opere (alcune firmate Richard Bachman) vendendo oltre 500 milioni di copie. Genio della letteratura ‘horror-fantastica’, molti libri divennero film famosi ‘L’ombra dello scorpione’, ‘Il Miglio verde’, ‘Insomnia’, ‘L’acchiappasogni’, ‘Shining’, ‘Misery’. Appassionato di rock, suona nei ‘Rock-bottom remainders’. Ultimo romanzo “Never Flinch-La lotteria degli innocenti” (2025).