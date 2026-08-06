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Turismo, la cultura traina i territori

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Ago 6, 2026


ROMA (ITALPRESS) – La cultura si conferma il principale motore del turismo italiano. È quanto emerge dal 22° Rapporto Annuale di Federculture, secondo cui nel 2025 i comuni a vocazione culturale e paesaggistica, appena 1.024 sui quasi 8.000 presenti in Italia, concentrano il 63% delle presenze turistiche nazionali. Un dato che evidenzia il ruolo strategico del patrimonio culturale nella competitività del Paese. Le presenze complessive raggiungono i 476,4 milioni, in crescita rispetto al 2024 e su livelli superiori a quelli registrati prima della pandemia. A sostenere il settore è soprattutto il turismo internazionale, particolarmente rilevante nei comuni a vocazione culturale e nelle grandi città. Tra i territori, spiccano quelli che integrano patrimonio artistico e risorse balneari, montane o naturalistiche, seguiti dalle grandi città e dai comuni esclusivamente culturali. Il rapporto evidenzia inoltre un impatto economico positivo: nei territori a vocazione culturale il reddito imponibile medio per contribuente raggiunge i 25.600 euro, superando la media nazionale e i valori registrati nei comuni con altre caratteristiche turistiche. Un risultato che conferma il valore della cultura come leva di sviluppo economico, attrattività territoriale e crescita sostenibile.
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