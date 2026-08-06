Cosenza: incassano per 7 anni la pensione del padre deceduto, denunciata coppia

COSENZA (ITALPRESS) – Avrebbero continuato a percepire per 7 anni la pensione di anzianità del padre, deceduto nel 2019, per un importo complessivo di oltre 245.000 euro. A scoprirlo i militari della Guardia di Finanza di Castrovillari che hanno denunciato per truffa ai danni dell’INPS due coniugi. Gli indagati nel maggio 2019 si sarebbero trasferiti dall’Italia sull’isola spagnola di Tenerife, insieme al padre anziano, deceduto poi nel mese di settembre. I coniugi, una volta rientrati in Italia, avrebbero omesso di comunicare i dati del decesso all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, così da poter continuare a usufruire della pensione canalizzata su un conto corrente cointestato all’anziano.col5/abr/gtr

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