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Mattarella “Dialogo tra le culture e confronto delle idee motore della storia”

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Set 20, 2026


PORDENONE (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto alla cerimonia di chiusura della 27^ edizione di “Pordenonelegge – Festa del libro e della libertà”, che si è svolta presso il Teatro Comunale “Giuseppe Verdi” di Pordenone.
“Il dialogo tra culture e il confronto delle idee sono i motori della storia”, ha detto il capo dello Stato nel suo intervento.
Fonte video Quirinale. (ITALPRESS).

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