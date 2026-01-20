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MotoGP: in Austria vince Acosta, 2° Martin e 3° Bezzecchi

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Set 20, 2026

SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Pedro Acosta (Ktm) si prende il Gran Premio d’Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota spagnolo, scattato dalla terza casella, riscatta la caduta nella Sprint Race e vince la prima gara in carriera in classe regina. Al traguardo Acosta precede le Aprilia ufficiali di Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Ai piedi del podio l’Aprilia Trackhouse del giapponese Ai Ogura, al rientro dopo due gare di stop a causa di una frattura alla mano. Domenica difficile per Marc Marquez, che non va oltre la quinta posizione a 7 secondi da Acosta. Penalità per Fermin Aldeguer (Ducati Gresini). Lo spagnolo ha ricevuto un long lap penalty in seguito a un contatto con Binder, sesto al traguardo, ma non ha avuto il tempo di scontarlo entro la fine della gara prendendo quindi tre secondi di penalità. Aldeguer scala dalla settima all’ottava posizione, mentre Francesco Bagnaia (Ducati) sale in settima. Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), nono a 14″869.
– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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