Vacanze ad Alessandria con il turismo del cibo e l’ospitalità del vino

In Italia, ni primi 4 mesi del 2025, il valore del turismo eno-gastronomico è salito a 9 miliardi di euro, con il cibo che rappresenta la prima voce di spesa delle vacanze in Italia. I risultati di inizio anno fino al ponte del 1° maggio, elaborati da Coldiretti/Terranostra Campagna Amica, confermano quanto il patrimonio eno-gastronomico sia centrale nell’esperienza della vacanza Made in Italy.

E settimana scorsa si è parlato, in Camera di Commercio as Alessandria, della vacanza ‘Made in Alessandria’ con la presentazione dei dati di Osservatorio Turistico e Alexala, alla presenza dell’assessore regionale al Turismo, Marina Chiarelli.

Il territorio provinciale rappresenta il 6,3% dell’offerta ricettiva regionale, con una crescita rispetto al 2023 del 25,6%, dove gli agriturismi rappresentano il 14,4% e i bed & breakfast il 7,5%. Nelle recensioni on line il food e beverages risultano essere l’argomento più discusso (30,3%): sul podio il vino (69,7%) con un valore del sentiment pari al 97,9/100. Cresce anche la domanda dei Mercati Esteri in visita sul territorio della provincia alessandrina con al primo posto il Benelux (+3,2%), seguito da Germania (+3,1%), Francia (+4,9%) e, al settimo posto, Stati Uniti d’America (+10,8% presenze rispetto al 2023).

La vacanza in agriturismo è ideale per le famiglie

Alla crescita contribuisce molto il fenomeno dell’eno-turismo, sempre più attrattivo. Il 65% delle aziende si concentra su un numero limitato di proposte esperienziali (fino a 4), mentre il restante 35% diversifica maggiormente, offrendo da 5 a 18 attività differenti. L’87% delle cantine offre prodotti tipici del territorio durante la degustazione e il 20% organizza corsi di cucina.

LE PAROLE – Così Stefania Grandinetti, presidente di Terranostra Alessandria: “Il cibo e la cucina sono più che mai il filo conduttore che lega città e campagna, produttori e consumatori. Ogni piatto racconta tradizioni, storie, identità”.

Il Presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco spiega: “Il boom dell’enoturismo conferma il traino del Made in Alessandria nel piatto e nel bicchiere. Un successo dietro il quale ci sono i primati ‘green’ della nostra agricoltura, con i suoi record in fatto di qualità e di sostenibilità”.

Per il direttore Coldiretti Alessandria Roberto Bianco “la valorizzazione delle tradizioni culinarie locali offre molte opportunità di crescita del turismo, favorite da ‘Campagna Amica’ che, in Piemonte, conta 800 aziende agricole con vendita diretta, 300 agriturismi, 250 fattorie didattiche, un centinaio di mercati, 3 mercati coperti, 30 cuochi contadini e 25 maestri dell’ospitalità contadina”.