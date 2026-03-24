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Teleriscaldamento ad Alessandria: un intervento da 29 milioni di euro fino al 2027

DiRaimondo Bovone

Mar 24, 2026 , , , , , , ,

Prosegue lo sviluppo della rete del teleriscaldamento della Città di Alessandria attraverso una nuova stagione di interventi programmati da Telenergia, società del Gruppo Iren che gestisce oltre 16,5 km di estensione della rete, al servizio di 6.800 utenti. L’avvio di questa fase punta a potenziare l’infrastruttura cittadina, garantendo il rifacimento del manto stradale e l’attenta gestione dei flussi veicolari.

Dopo i lavori già effettuati e quelli in corso, un nuovo intervento partirà da giovedì 26 marzo nella zona di via San Giovanni Bosco. In questa primavera, dopo i tempi di assestamento del terreno, verrà ripristinata in modo definitivo la pavimentazione stradale, asfaltando le vie Savona, Gramsci, Oberdan, Marsala, Cordara, Aspromonte, i corsi Crimea, Borsalino, Lamarmora, Cento Cannoni e le piazze Garibaldi e Valfrè.

L’ampliamento della rete rappresenta un miglioramento infrastrutturale ed un concreto beneficio per l’ambiente, con una riduzione di CO₂ stimata in 4.300 tonnellate l’anno, pari alle emissioni di 7.000 automobili. Questo quadro di interventi si inserisce nel piano triennale 2025‑2027 che Telenergia sta portando avanti in Città, un programma da 29 milioni di euro totali per l’estensione della rete e l’ottimizzazione della centrale di produzione di via del Chiozzetto.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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