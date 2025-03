Lunedì 24 marzo: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Harry Houdini (1874-1926), Ungheria, illusionista.

Nato a Budapest da famiglia ebrea come Ehrich Weisz, si trasferì negli Usa (1881) e a 8 anni iniziò al circo da contorsionista, prese il nome d’arte Harry Houdini e divenne leggenda. Guadagnò la stima del mondo scientifico per la lotta serrata allo spiritismo e contro medium e parapsicologi, svelando trucchi e truffe adoperati da questi ultimi. Morì ad ottobre ’26, a 52 anni, per una peritonite. Nessuna catena, camicia di forza o baule seppe resistergli: è considerato il più grande illusionista ed escapologo della storia.