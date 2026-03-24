Ospedale di Alessandria: domani alle ore 17 un incontro sui disturbi alimentari a scuola

Prosegue il ciclo di incontri “I mercoledì della salute”, le conferenze di medicina sociale aperte alla cittadinanza promosse dall’Associazione Amici della Biblioteca dell’Ospedale in collaborazione con il DAIRI e l’Istituto Comprensivo di Spinetta Marengo, con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte e della Valle d’Aosta. Il prossimo appuntamento, in programma domani, mercoledì 25 marzo, dalle 17 alle 19, presso il Salone di rappresentanza dell’Ospedale-Universitario di Alessandria, sarà dedicato ai disturbi del comportamento alimentare con il titolo “La salute si impara a scuola: disturbi del comportamento alimentare”. L’incontro è aperto alla cittadinanza e la partecipazione dà diritto a crediti formativi per insegnanti e professionisti sanitari.

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L’incontro offrirà un momento di riflessione e confronto su un fenomeno sempre più diffuso tra i giovani, mettendo al centro il ruolo dell’educazione, delle relazioni e della capacità di riconoscere precocemente i segnali di disagio. I disturbi alimentari rappresentano infatti una sfida complessa che coinvolge non solo il sistema sanitario, ma anche il mondo della scuola, delle famiglie e della società nel suo insieme.

Relatori saranno Antonio Maconi, Commissario straordinario per il riconoscimento IRCCS dell’AOU AL e direttore del DAIRI, e il pediatra Riccardo Lera. Seguiranno gli interventi di Elisa Pozzati, neuropsichiatra infantile dell’AOU AL, che approfondirà il ruolo della neuropsichiatria infantile nella lettura dei segnali di disagio legati all’alimentazione; Maria Laura Ippolito, psicologa psicoterapeuta e presidente del GAPP – Gruppo Associato per la Psicoterapia Psicodinamica, nonché consigliera della FIDA – Federazione Italiana Disturbi Alimentari, che analizzerà il rapporto tra cibo e comunicazione del disagio; e Francesca Zaltron, sociologa della salute e dell’infanzia dell’Università del Piemonte Orientale, che rifletterà sul valore delle relazioni e dei contesti.