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Ospedale di Alessandria: domani alle ore 17 un incontro sui disturbi alimentari a scuola

DiRaimondo Bovone

Mar 24, 2026 , , , , ,

Prosegue il ciclo di incontri “I mercoledì della salute”, le conferenze di medicina sociale aperte alla cittadinanza promosse dall’Associazione Amici della Biblioteca dell’Ospedale in collaborazione con il DAIRI e l’Istituto Comprensivo di Spinetta Marengo, con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte e della Valle d’Aosta. Il prossimo appuntamento, in programma domani, mercoledì 25 marzo, dalle 17 alle 19, presso il Salone di rappresentanza dell’Ospedale-Universitario di Alessandria, sarà dedicato ai disturbi del comportamento alimentare con il titolo “La salute si impara a scuola: disturbi del comportamento alimentare”. L’incontro è aperto alla cittadinanza e la partecipazione dà diritto a crediti formativi per insegnanti e professionisti sanitari.
INFO – contattare il numero 0131-206469 o scrivere all’indirizzo  [email protected] 

L’incontro offrirà un momento di riflessione e confronto su un fenomeno sempre più diffuso tra i giovani, mettendo al centro il ruolo dell’educazione, delle relazioni e della capacità di riconoscere precocemente i segnali di disagio. I disturbi alimentari rappresentano infatti una sfida complessa che coinvolge non solo il sistema sanitario, ma anche il mondo della scuola, delle famiglie e della società nel suo insieme.
Relatori saranno Antonio Maconi, Commissario straordinario per il riconoscimento IRCCS dell’AOU AL e direttore del DAIRI, e il pediatra Riccardo Lera. Seguiranno gli interventi di Elisa Pozzati, neuropsichiatra infantile dell’AOU AL, che approfondirà il ruolo della neuropsichiatria infantile nella lettura dei segnali di disagio legati all’alimentazione; Maria Laura Ippolito, psicologa psicoterapeuta e presidente del GAPP – Gruppo Associato per la Psicoterapia Psicodinamica, nonché consigliera della FIDA – Federazione Italiana Disturbi Alimentari, che analizzerà il rapporto tra cibo e comunicazione del disagio; e Francesca Zaltron, sociologa della salute e dell’infanzia dell’Università del Piemonte Orientale, che rifletterà sul valore delle relazioni e dei contesti.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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