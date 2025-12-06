Spese di dicembre, tredicesime più ricche per consumi e regali





ROMA (ITALPRESS) – Con un’inflazione ormai sotto controllo, l’occupazione ai massimi e un maggior reddito disponibile, i consumi delle famiglie potrebbero registrare un miglioramento a dicembre, grazie anche al buon andamento delle vendite durante la Black Week: infatti, il monte tredicesime destinate a consumi per l’ultimo mese dell’anno sarà in crescita a 49,9 mld di euro, con una spesa media per consumi di 1.964 euro per famiglia. Resta sostanzialmente in linea con lo scorso anno la spesa per i regali di Natale, gli italiani penseranno un po’ di più a sé stessi ‘regalandosi’ un nuovo elettrodomestico, andando più spesso al ristorante, al cinema, a teatro o visitando un museo e dedicandosi di più al benessere personale. Sono i principali risultati dell’analisi dell’Ufficio Studi Confcommercio su tredicesime e consumi di dicembre. In ogni caso, la spesa complessiva per i regali supererà i 10 miliardi, il dato più alto dal 2020; inoltre, sale all’81,5% la percentuale di chi si dedicherà a questo rito, mentre diminuiscono le persone che prevedono di passare un Natale dimesso.

