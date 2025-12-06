Attualità Alessandrina Costume & Società Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: nuovo strumento per Neuropsichiatria Infantile in memoria di Maiorana

DiRaimondo Bovone

La famiglia, gli amici e i colleghi di Vittorio Maiorana, 29enne di Casale Monferrato mancato nel 2023, hanno scelto di ricordarlo con un gesto di grande valore, donando alla SC Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria, diretta dalla dottoressa Fabiana Vercellino, un sistema di monitoraggio EEG continuo destinato ai pazienti affetti da epilessia.
Questo dispositivo permetterà di monitorare in tempo reale l’attività cerebrale dei bambini e degli adolescenti affetti da epilessia, migliorando l’accuratezza diagnostica e la qualità delle cure, in particolare nei casi più complessi.

Una donazione che unisce affetto, memoria e impegno verso la cura, e che porterà beneficio all’intera comunità pediatrica della Neuropsichiatria Infantile.
L’Ospedale di Alessandria rivolge un sentito ringraziamento ai cari di Vittorio per la loro scelta, che trasforma il ricordo di una persona cara in un gesto concreto di attenzione verso i bambini e gli adolescenti che affrontano la malattia con coraggio, e di sostegno alle loro famiglie.

