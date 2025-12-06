Palatium Vetus: in esposizione la pala d’altare ‘Assunzione della Vergine’ del Moncalvo

Un altro importante dipinto, appena restaurato, completa la mostra “Il Moncalvo e la sua bottega. Movimento e sentimento nella Controriforma”, allestita a Palatium Vetus fino al 21 dicembre prossimo.

Si tratta dell’Assunzione della Vergine, opera di Guglielmo Caccia detto il Moncalvo, che giovedì 4 dicembre è stata presentata al pubblico dopo un lungo e delicato intervento di restauro, reso possibile grazie alla Consulta per la valorizzazione dei beni artistici dell’Alessandrino e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Alla cerimonia ha presenziato il vescovo della Diocesi di Casale Monferrato, monsignor Gianni Sacchi, in quanto il dipinto proviene dalla chiesa di Santa Maria della Pace e San Rocco di Castelletto Monferrato, paese che appartiene alla Diocesi casalese.

L’opera rappresenta uno straordinario esempio di pittura cacciana, ascrivibile al primo decennio del Seicento, e sebbene sia stata realizzata a olio su tela, il Moncalvo dimostra una profonda conoscenza e padronanza di tecniche artistiche diverse, mettendo a frutto la capacità disegnativa, la pittura a calce e l’acquarello. La grande pala (4 mt. di altezza x 2,3 metri di larghezza) che versava in uno stato conservativo precario, è ritornata all’antico splendore, dopo un lungo restauro che ha restituito la luminosità dei colori e il movimento dei personaggi, conducendo lo spettatore in un racconto sacro.

ORARI – Palatium Vetus sarà aperto al pubblico fino al 23 DICEMBRE, incluso LUNEDÌ 8 DICEMBRE – Lunedì-venerdì 16-19.30, sabato 9-13 e 15-19.30, domenica 9-13 e 15-19.

Visite guidate gratuite su prenotazione.

INFO – www.fondazionecralessandria.it – [email protected]