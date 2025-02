Raccolta rifiuti elettrici ed elettronici: Piemonte 7° in Italia, Alessandria 3^ in regione

Nel 2024 Erion WEEE, il Consorzio del Sistema Erion dedicato ai Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, ha gestito in Piemonte oltre 15.000 tonnellate di RAEE Domestici, equivalenti al peso di 41 airbus A380, facendo posizionare la regione al 7° posto nella classifica delle più virtuose d’Italia.

Tra i RAEE Domestici gestiti da Erion WEEE, in Piemonte prevalgono lavatrici, lavastoviglie e forni con oltre 6.600 tonnellate; più di 5.600 tonnellate sono, invece, rappresentate da frigoriferi, congelatori, grandi elettrodomestici per la refrigerazione.. Terza posizione per Tv e monitor, con oltre 1.700 tonnellate; poi piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, informatica, con più di 1.300 tonnellate e infine sorgenti luminose con 17 tonnellate.

Il corretto trattamento dei RAEE Domestici gestiti da Erion WEEE in Piemonte ha permesso di riciclare: oltre 8.400 tonnellate di ferro, pari a oltre 18 volte il peso del monumento equestre di Carlo Alberto a Torino; più di 2.000 tonnellate di plastica, equivalenti a circa 800.000 sedie da giardino; 380 tonnellate di rame, pari a 428Km di cavi e 350 tonnellate di alluminio, pari a 416.000 moka da caffè.

Grazie a una gestione virtuosa in Piemonte, si è evitata l’emissione in atmosfera di più di 132.500 tonnellate di CO 2 , con un risparmio di quasi 23.000.000 di kWh di energia elettrica.

Nella graduatoria per province, Torino è al 1° posto con circa 7.400 tonnellate di RAEE Domestici gestiti, seguita da Cuneo (2.300 ton), Alessandria (1.700 ton), Novara (1.300 ton). In fondo alla classifica Asti (400 ton. Ma siamo ancora lontani dai target fissati dalla UE: 12kg di rifiuti elettrici ed elettronici per abitante, ma attualmente siamo a 6 kg.