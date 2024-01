Regione Piemonte: 3 milioni di euro per la raccolta differenziata, obiettivo 82% nel 2035

Nella seduta della quinta Commissione della Regione Piemonte, presieduta da Angelo Dago, l’assessore Matteo Marnati ha illustrato la parte del Bilancio di previsione 2024-26 riguardante le materie ambiente, risorse idriche e rifiuti, sulla quale la Commissione dovrà esprimere parere consultivo.

Così Marnati: “Per avviare l’attuazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, sono previsti 10 milioni di euro di fondi regionali, cui si aggiungono circa 1,5 statali. Invece, con 3 milioni annui, sempre di fondi regionali, si prosegue l’attuazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti (Prubai). Lo scopo è quello di raggiungere l’82% di raccolta differenziata nel 2035. Nell’ambito della tutela e valorizzazione delle risorse idriche, vengono trasferiti circa 25 milioni alle province”.

Continuano pure le attività per il recupero e la difesa del territorio nel rispetto degli habitat e degli ecosistemi esistenti, con contributi per quasi 5 milioni, in base al bando per l’attuazione del programma regionale cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-27.