In occasione del Giorno della Memoria, in cui si commemorano le vittime del nazionalsocialismo e della shoah , domenica 28 gennaio 2024 si potranno visitare le sinagoghe di Alessandria e Cuneo.

Edifici simbolo della religione e della cultura ebraica, queste sinagoghe riflettono le vicende storiche e umane delle locali comunità, colpite tragicamente dalle persecuzioni nazifasciste. Se ad Alessandria la sinagoga fu devastata dai fascisti, che rubarono manufatti preziosi e incendiarono libri, documenti e arredi in piazza Rattazzi, nei pressi di Cuneo, a Borgo San Dalmazzo, i tedeschi istituirono un campo di concentramento, in cui furono internati gli ebrei cuneesi e i molti esuli ebrei in fuga dalla Francia meridionale.

Info

Le sinagoghe di Alessandria e Cuneo saranno visitabili domenica 28 gennaio 2024 dalle ore 15 alle ore 18, con visite guidate in partenza alle ore 15, 16 e 17. Ingresso € 3; gratuito per i bambini sotto i 10 anni.

Per la sinagoga di Alessandria è richiesta la prenotazione entro mercoledì 24 gennaio contattando il numero 347-4891662

Sinagoga di Alessandria, via Milano 7 (ingresso su prenotazione)

Sinagoga di Cuneo, contrada Mondovì 20 (ingresso in ordine di arrivo)

https://torinoebraica.it/turismo/

347-4891662