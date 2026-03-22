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Regione Piemonte: 29 milioni di euro per 241 progetti di irrigazione, ad Alessandria quasi 3.2 milioni

DiRaimondo Bovone

Mar 22, 2026 , , , , , , , ,
Il Canale De Ferrari nasce e muore nel Tanaro e passa da Felizzano, Solero, Astuti, San Michele, Valle San Bartolomeo, Pavone e Pietramarazzi

Sono 241 i nuovi progetti per ammodernare le infrastrutture irrigue e migliorare la gestione della risorsa acqua a scopo agricolo sul territorio piemontese: 232 saranno realizzati nelle aziende agricole9 dai consorzi irrigui. Si tratta di cisterne e vasche di stoccaggio di acqua piovana, impermeabilizzazione dei canali per ridurre la dispersione, centraline di misurazione, meccanismi di erogazione. 
Tutto quanto è il risultato dei bandi regionali giunti a conclusione. 

INTERVENTI NELLE PROVINCE – CUNEO 165 progetti (71% del totale regionale) per € 15.783.928,55 di investimenti con € 10.719.958,74 di contributi concessi.
TORINO33 interventi, investimenti per € 3.679.509,12, contributo di € 2.249.086,20.
ALESSANDRIA – 23 interventi, investimenti per € 1.778.810,12, contributo di € 1.167.705,45.
ASTI – 7 interventi, investimenti per € € 396.607,37, contributio di € 271.226,97.
BIELLA3 interventi per € 450.000,00, contributo di € 292.500,00 .
VERCELLI – 1 intervento per € € 223.487,45, contributo di 141.566,63.

Il Canale De Ferrari

INTERVENTI NEI CONSORZI – Bealera Maestra – Destra Stura (CN), contributo 1 milione €.
Saluzzese-Varaita (CN), contributo 1,341 milioni €.
Canavese (TO), contributo 1,077 milioni €.
Alta Valle Tanaro e Cebano (CN), contributo da definire secondo le risorse disponibili.
Pesio (CN), contributo 1,930 milioni €.
Valle Maira (CN), contributo 2 milioni €.
Maira Buschese Villafallettese (CN), contributo 2 milioni €.
Roero (CN), contributo 1,937 milioni €.
CANALE DE FERRARI (AL), rifacimento del sifone “Sabbionaro” e riqualificazione del sistema irriguo. Contributo 1,998 milioni €.

LE PAROLE – Così l’assessore all’Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni: «È il più importante intervento regionale per ammodernare ed efficientare il sistema di gestione dell’acqua irrigua al servizio dell’agricoltura. Grazie a nuove risorse ho portato il sostegno complessivo alla cifra record di 29 milioni di euro, permettendo lo scorrimento delle graduatorie e il finanziamento di 241 progetti, di cui 41 totalmente nuovi già giudicati idonei e in attesa di partire».

Un misuratore del Canale De Ferrari

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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