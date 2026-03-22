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Il Papa: “Le guerre feriscono l’intera umanità, non possiamo rimanere in silenzio”

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Mar 22, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Continuo a seguire con sgomento la situazione in Medio Oriente, così come in altre regioni del mondo lacerate dalla guerra e dalla violenza. Non possiamo rimanere in silenzio di fronte alla sofferenza di così tante persone, vittime inermi di questi conflitti. Ciò che li ferisce, ferisce l’intera umanità”. Lo afferma Papa Leone XIV al termine dell’Angelus in Piazza San Pietro. “La morte e il dolore provocati da queste guerre sono uno scandalo per tuta la famiglia umana e un grido al cospetto di Dio. Rinnovo con forza l’appello a perseverare nella preghiera affinché cessino le ostilità e si aprano finalmente cammini di pace, fondati su dialogo sincero e sul rispetto della dignità di ogni persona umana”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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