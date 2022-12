Regione Piemonte punta sul welfare aziendale: 1.000.000 € per il ‘benessere dei lavoratori’

Un segnale concreto per le aziende e per i lavoratori in questo periodo di caro-bollette e aumento di costo delle materie prime: è quello della Regione Piemonte che, grazie agli assessori Chiara Caucino e Maurizio Marrone, investirà 1.000.000 € a favore del sistema imprenditoriale piemontese per finanziare progetti di welfare aziendale.

L’intervento

Sarà possibile grazie a nuove risorse regionali rese disponibili dalla recente Legge regionale n. 18 del 18 novembre 2022 recante «Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024» che intende favorire e diffondere l’adozione di strumenti di welfare aziendale.

Destinatari prioritari della misura sono le Piccole e Medie imprese, anche in collaborazione tra di loro per servizi di welfare destinati a dipendenti e collaboratori.

I settori interessati

Attraverso questa misura possono essere valorizzate proposte progettuali riguardanti servizi per la prima infanzia, strumenti per telelavoro e smart-working, conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro, supporto nell’assistenza famigliare.

Si tratta di una misura importante che coniuga interventi di welfare (eventualmente anche aperti al territorio di riferimento) con interventi volti a favorire e promuovere anche la partecipazione femminile al mondo del lavoro. Per questa ragione l’atto regionale vede la collaborazione tra i due Assessorati regionali competenti.

Le parole

Per Chiara Caucino, assessore regionale alla Famiglia e alle Pari Opportunità, “si tratta di un provvedimento che perseguo dal 1° giorno, consentendo a tutti, e in particolare alle donne impegnate tra lavoro e maternitàm di conciliare vita professionale e privata senza ostacoli, favorendo le famiglie e le aziende. E’ dimostrato che i dipendenti felici rendono di più sul lavoro”.

Maurizio Marrone, assessore regionale alle Politiche Sociali, ha spiegato che “questa misura di Welfare è destinata alle imprese per realizzare nidi e asili all’interno delle sedi, oppure far fruire ai dipendenti strutture esterne già esistenti per i figli, per campi estivi, per aggiornamento professionale post congedo parentale, eccetera”.

Il bando

Scade il 29 dicembre 2022. Per partecipare è possibile presentare domanda di contributo secondo le modalità indicate nel testo reperibile al link: (https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/attivazione-piani-welfare-aziendale- territoriale-nel-tessuto-impre nditoriale-piemontese).