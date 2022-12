Oggi usiamo il telefono h24 e una delle rare occasioni di non farlo è durante i viaggi in aereo. Ma dal 2023 questo problema non esisterà più.

LA REGOLA

La Commissione Europea ha stabilito che a partire dal prossimo anno infatti si potrà utilizzare il cellulare anche in aereo, ma solo con il 5G: per i viaggiatori sarà una grande conquista. Infatti l’utilizzo del 5G sui mezzi aeromobili ha vantaggi dal punto di vista della comunicazione e dell’intrattenimento, ma è anche estremamente utile per chi lavora in viaggio. Questa è la dimostrazione che in Europa ci saranno sempre più investimenti per quanto riguarda la rete 5G, la connessione veloce e le infrastrutture.

LA SICUREZZA

Uno dei principali motivi per cui, fino ad oggi, si doveva spegnere o neutralizzare il funzionamento dei dispositivi tecnologici, è perché in fase di decollo e di atterraggio le frequenze potrebbero creare problemi alle apparecchiature a bordo. Insomma usare lo smartphone in aereo è sempre stato considerato pericoloso. L’ente che si occupa della sicurezza aerea si chiama Agenzia per la Sicurezza Aerea dell’Unione europea e nell’ultimo decennio ha allentato le regole per quanto riguarda l’uso di dispositivi sugli aerei. Nel 2014, infatti, già aveva dato la possibilità di usare reti Wifi e Bluetooth durante i voli.

I TIMORI

Tantissimi esperti però sono ancora preoccupati per gli eventuali pericoli che l’uso del 5G potrebbe causare durante i viaggi e non mancano le critiche per questa nuova concessione da parte dell’unione europea. Ci si aspetta quindi un picco delle assicurazioni viaggi nel breve periodo anche a causa di questa novità.

COME FUNZIONA

Gli aerei in cui si potrà utilizzare i telefoni con rete 5G dovranno essere attrezzati per poter installare la Mobile Communications on-board Aircraft (MCA), tecnologia che permetterà di usare i dispositivi mobili durante il volo.

Più precisamente i cellulari non utilizzeranno la normale rete telefonica, ma si collegheranno ad una stazione base presente all’interno dell’aereo che a sua volta sarà collegata alle reti telefoniche sulla terraferma.

Questa connessione utilizza ‘celle di comunicazione’ che hanno un raggio molto limitato e dei segnali a bassissima intensità , così da non impattare in alcun modo le frequenze utilizzate dai piloti durante il volo.

I COSTI

Questa tecnologia implica però costi non indifferenti e dunque sarà discrezione della compagnia aerea, visto l’aumento dei carburanti dell’ultimo anno, decidere se investire sul 5G o no; ciò significa che, probabilmente, non sarà così comune avere il 5G su un volo low-cost.

Sofia Minardi

Fonte: https://internet-casa.com/news/5g-in-aereo/