Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati.

Il tempo per oggi Venerdì 9 dicembre vedrà cieli nuvolosi o molto nuvolosi con precipitazioni diffuse di debole/moderata intensità, localmente forti lungo le vallate occidentali e sud-occidentali.

Quota neve che sarà sui 2/300m tra Cuneese, Astigiano e Alessandrino, tra i 4/500m altrove, localmente non sono esclusi episodi di neve mista o bagnata sino in pianura laddove ci saranno precipitazioni più intense e continue, ma in generale per le pianura si tratterà di pioggia. Buona nevicata in arrivo per tutti i settori alpini con apporti intorno ai 30/40cm a fine evento, da segnalare possibili episodi di gelicidio(pioggia che congela al suolo) tra basso Piemonte e Appennino ligure. Forti venti da sud ovest sulle Alpi in rotazione da ovest al pomeriggio, deboli o moderati altrove. Generale cessazione dei fenomeni a partire dal pomeriggio con la possibile formazione di banchi di nebbia.

La giornata di Sabato 10 esordirà con cieli in prevalenza nuvolosi e possibili nebbie/foschie nel primo mattino, più sole nel corso del pomeriggio. Temperature in generale calo con minime negative tra i -1/-2º massime localmente non oltre i 10º.

Domenica 11 giornata inizialmente nuvolosa con tendenza a maggiori schiarite nel pomeriggio, generale calo termico, ventilazione generalmente debole settentrionale con episodi di föhn in Valle Ossola e pianure adiacenti.

Tendenza della prossima settimana è verso la possibilità di altri peggioramenti in un contesto più freddo, ovviamente il tutto sarà da valutare con i prossimi aggiornamenti.

Manuel Atzori