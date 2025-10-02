Regione Piemonte migliora come debitore: l’agenzia Fitch alza il rating da BBB a BBB+

Fitch Ratings ha innalzato il rating di lungo termine della Regione Piemonte da BBB a BBB+, con outlook stabile. Contestualmente, l’agenzia ha elevato il rating di breve termine da F2 a F1 e migliorato il giudizio sul debito senior non garantito a BBB+. Anche il profilo di credito autonomo (SCP) della Regione è stato aggiornato a bb+, con un profilo di rischio classificato quale “Midrange”.

La decisione di Fitch segue l’upgrade del rating sovrano dell’Italia e conferma la solidità della gestione finanziaria della Regione Piemonte, in linea con gli enti territoriali più virtuosi.

LE PAROLE – L’assessore regionale al Bilancio, Andrea Tronzano ha commentato così l’innalzamento del rating: “Un riconoscimento alla politica di bilancio responsabile portata avanti in questi anni, frutto del lavoro di squadra e della competenza degli uffici regionali. Il Piemonte dimostra di saper coniugare rigore nei conti e capacità di investimento, rafforzando la fiducia dei mercati e creando migliori condizioni di accesso al credito. Questo risultato consente di guardare al futuro con maggiore solidità, a beneficio delle famiglie e delle imprese piemontesi”.

L’assessore Andrea Tronzano