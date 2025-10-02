Economia IN EVIDENZA

Regione Piemonte migliora come debitore: l’agenzia Fitch alza il rating da BBB a BBB+

DiRaimondo Bovone

Ott 2, 2025 , , , ,

Fitch Ratings ha innalzato il rating di lungo termine della Regione Piemonte da BBB a BBB+, con outlook stabile. Contestualmente, l’agenzia ha elevato il rating di breve termine da F2 a F1 e migliorato il giudizio sul debito senior non garantito a BBB+. Anche il profilo di credito autonomo (SCP) della Regione è stato aggiornato a bb+, con un profilo di rischio classificato quale “Midrange”.
La decisione di Fitch segue l’upgrade del rating sovrano dell’Italia e conferma la solidità della gestione finanziaria della Regione Piemonte, in linea con gli enti territoriali più virtuosi.

LE PAROLE – L’assessore regionale al Bilancio, Andrea Tronzano ha commentato così l’innalzamento del rating: “Un riconoscimento alla politica di bilancio responsabile portata avanti in questi anni, frutto del lavoro di squadra e della competenza degli uffici regionali. Il Piemonte dimostra di saper coniugare rigore nei conti e capacità di investimento, rafforzando la fiducia dei mercati e creando migliori condizioni di accesso al credito. Questo risultato consente di guardare al futuro con maggiore solidità, a beneficio delle famiglie e delle imprese piemontesi”.

L’assessore Andrea Tronzano

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Regione Piemonte migliora come debitore: l'agenzia Fitch alza il rating da BBB a BBB+

