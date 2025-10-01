Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 2 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Il calciatore italo-argentino Omar Sivori, morto a 70 anni nel 2005, esulta dopo un gol

Frase del giorno 

Sono nato senza chiederlo e morirò senza volerlo. Almeno la sciatemi vivere come voglio. (Jim Morrison)

Santi del giorno

Santi Angeli Custodi, San Gerino (Martire venerato a St-Vivant), San Leodegario di Autun (Vescovo), San Modesto (Diacono e Martire), San Teofilo di Bulgaria (Monaco).

Accadde oggi

  • 1950 debutto dei ‘Peanuts’. La prima striscia, con testi e disegni di Charles Schulz, uscì su 7 quotidiani Usa. I lettori conobbero Charlie Brown, il cane Snoopy, gli amici Shermy, Patty, SchroederLucy e suo fratello Linus.
  • 1955 uscì ‘L’Espresso’. Per volere di Arrigo Benedetti ed Eugenio Scalfari, coi soldi dell’imprenditore Olivetti, uscì ‘L’Espresso’, con redazione a Roma in via Po. Il periodico si rivolse alla sinistra liberal-progressista, ospitando scrittori come Alberto Moravia.
  • 1978 ‘Festa dei Nonni’. Nacque in Usa per ricordare l’importanza dei nonni in famiglia e in società. La proposta fu di una casalinga americana, madre di 15 figli e nonna di 40 nipoti, che riteneva i nonni fondamentali nella crescita dei giovani. In Italia si festeggia dal 2005.
  • 2007 Giornata della ‘Non violenza’. Istituita dall’ONU, ricorda la nascita del Mahatma Gandhi. Lo scopo è divulgare il messaggio di rifiuto di violenza fisica o verbale.

Nati famosi

  • Gandhi (1869-1948), India, politico e filosofo. Nato a Porbandar, Mohandas Karamchand Gandhi fu assassinato a Nuova Delhi il 30 gennaio ’48. Soprannominato ‘Mahatma’ (grande anima), fu un brillante avvocato. Si scontrò con le questioni razziali legate al dominio britannico e ispirò un movimento di protesta pacifica, ottenendo l’indipendenza del suo paese. Gli rese il giusto omaggio il film ‘Gandhi’ (’82), vincitore di 8 Oscar.
  • Omar Sívori (1935-2005), Argentina, calciatore. Nato a San Nicolás de Los Arroyos, naturalizzato italiano, detto ‘el cabezòn’, gocò con River Plate, Juventus e Napoli (398-219) e vinse 3 scudetti argentini, 3 scudetti italiani e 3 Coppe Italia (Juve) più 2 Coppe della Alpi (Juve ’63, Napoli ’66). In Nazionale vinse Copa América ’57 con l’Argentina (19-9) e con l’Italia (9-8) disputò il Mondiale ’62. Fu Pallone d’Oro 1961.
  • Antonio Di Pietro (1950), Italia, magistrato e politico. Nato a Montenero di Bisaccia (CB), fu PM del pool ‘Mani Pulite’ che indagò su Tangentopoli. Nel ’98 fondò ‘Italia dei Valori’ e venne eletto alla Camera, al Senato e in Europa. Fu 2 volte ministro e si sposò 2 volte (Isabella Ferrara, Susanna Mazzoleni). Tre i figli: Cristiano, Giuseppe, Anna.
  • Romina Power (1951), Usa, attrice e cantante. Nacque a Los Angeles da 2 famosi attori, Tyrone Power e Linda Christian. Iniziò al cinema, poi passò alla musica e vinse Festivalbar ’69 con ‘Acqua di mare’. Naturalizzata italiana, nel ’70 sposò Al Bano: arrivarono 4 figli e 4 podi a Sanremo. Dopo la drammatica scomparsa della figlia Ylenia, si fermò un po’: yoga, meditazione, cibo vegetariano. I due cantano ancora insieme.
  • Sting (1951), Inghilterra, cantautore e musicista. Nato a Wallsend, Gordon Matthew Thomas Sumner deve il soprannome (pungiglione) ad una maglietta a righe giallo-nere usata in gioventù. Anima e voce dei ‘Police’, vinse 36 Grammy vendendo più di 100 milioni di dischi. Impegnato sull’ambiente, fa molta beneficenza. Sposato 2 volte (Frances Tomelty, Trudie Styler), ha 6 figli: Joe (’76) e Fuschia (’82) dalla prima; Mickey (’84), Jake (’85), Eliot (’90), Giacomo (’95) dalla seconda.

