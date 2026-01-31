Rifiuti elettrici ed elettronici: Piemonte 7° in Italia con 16.000 tonnellate nel 2025. Alessandria al 3° posto

Erion WEEE – il Consorzio del Sistema Erion dedicato ai Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) – ha gestito nel 2025 in Piemonte quasi 16.000 tonnellate di RAEE, equivalenti al peso di circa 2 Tour Eiffel. Il corretto processo di riciclo ha permesso di ricavare:
8.300 tonnellate di ferro, pari a circa 24 volte il peso della copertura della Galleria Vittorio Emanuele;
quasi 2.000 tonnellate di plastica, equivalenti a più di 800.000 sedie da giardino;
circa 400 tonnellate di rame, equivalenti a quasi 447 Km di cavi;
più di 300 tonnellate di alluminio, pari a più di 165.000 pentole in alluminio da 28cm.
Inoltre, si è evitata l’emissione in atmosfera di circa 52.000 tonnellate di CO2, permettendo il risparmio di oltre 21.000.000 kWh di energia elettrica (pari ai consumi domestici annui di una città di 20.000 abitanti, più grande di Domodossola).
GRADUTORIA DELLE PROVINCE – 1) Torino, 7.500 tonnellate gestite; 2) Cuneo, 2.300 tonnellate di RAEE; 3) Alessandria, quasi 2.000 tonnellate RAEE; 4) Novara 1.400 tonnellate; 5) Vercelli, 1.000 tonnellate; 6) Asti, 433 tonnellate.
Con questi dati il Piemonte registra un aumento di +1,4% sulle quantità 2024. Meno della metà dell’aumento nazionale (+3%), ma troppo distante dai target UE. Per raggiungere l’obiettivo il nostro Paese dovrebbe raddoppiare la raccolta di RAEE per abitante, passando a 12 kg a testa dagli attuali 6 kg.