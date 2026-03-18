IN EVIDENZA

Florovivaismo, comparto strategico: produzione oltre 3 miliardi

Di

Mar 18, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Il florovivaismo si conferma uno dei comparti più dinamici dell’agricoltura italiana. Anche nel 2026 il settore convalida la sua forza con una produzione superiore a 3 miliardi di euro, in crescita del 23% negli ultimi cinque anni. Un settore che conta quasi 18 mila imprese e oltre 45 mila ettari coltivati, con un ruolo sempre più strategico nell’economia verde del Paese. A fotografare l’andamento del comparto è il CREA, che sottolinea come, accanto ai risultati positivi, emergano nuove sfide legate al cambiamento climatico, alla gestione delle risorse e alla diffusione di fitopatie e insetti nocivi. Per contrastare questi rischi, l’ente ha sviluppato la piattaforma tecnologica “Custos Plantis”, pensata per proteggere il sistema agroforestale nazionale. Secondo gli operatori, la ricerca e la collaborazione tra istituzioni e imprese saranno decisive per sostenere la competitività del settore, chiamato ad affrontare le sfide ambientali e i cambiamenti dei mercati globali, mantenendo al tempo stesso elevati standard di sostenibilità e qualità produttiva.
mgg/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Strisciuglio (Trenitalia) “Per l’Alta Velocità 74 nuovi Etr 1000 entro il 2030”

Mar 18, 2026
IN EVIDENZA

Cinema & Spettacoli Magazine – 18/3/2026

Mar 18, 2026
IN EVIDENZA

Mattarella riceve Meloni e ministri al Quirinale in vista del Consiglio Europeo

Mar 18, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Strisciuglio (Trenitalia) “Per l’Alta Velocità 74 nuovi Etr 1000 entro il 2030”

Mar 18, 2026
IN EVIDENZA

Cinema & Spettacoli Magazine – 18/3/2026

Mar 18, 2026
IN EVIDENZA

Mattarella riceve Meloni e ministri al Quirinale in vista del Consiglio Europeo

Mar 18, 2026
IN EVIDENZA

Florovivaismo, comparto strategico: produzione oltre 3 miliardi

Mar 18, 2026