Strisciuglio (Trenitalia) “Per l’Alta Velocità 74 nuovi Etr 1000 entro il 2030”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Il piano di Trenitalia è ambizioso ma già concreto perché abbiamo un grande focus sul trasporto ferroviario nei differenti business in cui operiamo: per l’alta velocità abbiamo appena lanciato l’ulteriore piano di potenziamento, saranno 74 i nuovi Etr 1000 da qui al 2030 che arricchiranno la nostra flotta all’insegna della bellezza e della funzionalità”. Lo annuncia Gianpiero Strisciuglio, Ceo e Dg di Trenitalia, parlando con i giornalisti a Napoli a margine del suo intervento al Feuromed 2026, Festival Euromediterraneo dell’economia, ospitato dal Centro Congressi dell’Università Federico II. “L’ETR 1000 – sostiene Strisciuglio – è il treno più bello d’Europa, riconosciuto anche a livello internazionale: continuiamo a investire con un importante progetto che cuba 2 miliardi di euro solo sull’alta velocità”.

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