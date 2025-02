Domani è il gran giorno di CIA, con la fusione fra Alessandria e Asti

Domani, lunedì 3 febbraio, si terrà ad Asti l’assemblea costitutiva di CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) di Alessandria e Asti. L’incontro, previsto dalle 9 alle 12 nella Sala Consiliare della Provincia (piazza Alfieri 33), rappresenterà il culmine di un progetto di fusione tra le CIA delle 2 province per creare una realtà agricola più forte e coesa. L’unione che verrà certificata è stata preceduta dall’approvazione unanime dei soci lo scorso 13 dicembre. L’obiettivo principale è rafforzare la presenza e l’influenza dell’agricoltura in un contesto territoriale sempre più interconnesso e strategico per la regione. Durante l’assemblea sarà presentato il progetto di accorpamento che unirà le forze e le competenze, riducendo le spese, per affrontare le sfide del settore agricolo con maggiore efficacia. L’Assemblea costitutiva definirà il nuovo assetto dirigenziale dell’organizzazione.

Navigazione articoli