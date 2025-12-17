Economia IN EVIDENZA Video

Lavoro: in Italia 27 milioni di occupati

Di

Dic 17, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Nel 2024 si contano quasi 27 milioni di lavoratori, con un incremento dell’1,4% rispetto all’anno precedente e del 5,7% rispetto al 2019, prima della pandemia. È quanto emerge dall’Osservatorio Inps. I numeri mostrano tendenze diverse per categoria: i dipendenti crescono dell’1,8% in un anno e del 7,7% dal 2019, mentre gli indipendenti calano del 2,7% rispetto al 2023. In forte espansione i parasubordinati, con un aumento del 6,4% annuo. Cresce anche il reddito medio da lavoro, che raggiunge i 26.079 euro annui, con un incremento reale dell’1,1% considerando l’inflazione. Persiste però il divario di genere: gli uomini guadagnano in media 29.236 euro contro i 22.023 delle donne, anche se quest’anno la crescita femminile è stata maggiore. Sul fronte demografico, l’occupazione cresce soprattutto tra gli under 30 e gli over 50. Geograficamente, il Nord Ovest concentra il 29% dei lavoratori, mentre il Sud e le Isole si fermano al 27% complessivo. Infine, quasi 780mila persone risultano contemporaneamente lavoratori e pensionati, mentre i lavoratori extracomunitari rappresentano l’11,9% del totale, con picchi del 54% tra i domestici
sat/azn

Di

Articoli correlati

Economia Video

A novembre l’inflazione rallenta

Dic 17, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

Pesca, stop ai tagli: nel 2026 niente riduzione delle giornate in mare

Dic 17, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Meloni: “L’Italia non manderà soldati in Ucraina, da Mosca pretese irragionevoli”

Dic 17, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Dal Parlamento Ue via libera definitivo allo stop alle importazioni di gas russo

Dic 17, 2025
Economia Video

A novembre l’inflazione rallenta

Dic 17, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

Lavoro: in Italia 27 milioni di occupati

Dic 17, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

Pesca, stop ai tagli: nel 2026 niente riduzione delle giornate in mare

Dic 17, 2025