Per Coldiretti Alessandria il ‘Coltivaitalia’ è una manna per l’agricoltura italiana

L’approvazione del Collegato agricolo con 1 un miliardo di euro rappresenta un segnale di attenzione per l’agricoltura italiana e un riconoscimento della sua strategicità, in direzione opposta rispetto alle folli scelte della presidente di Ursula Von der Leyen di tagliare del 20% le risorse della PAC.

Lo afferma Coldiretti Alessandria, esprimendo soddisfazione per la presentazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge ‘Coltivaitalia’ da parte del ministro Francesco Lollobrigida.

Stop alla burocrazia. La valorizzazione del ruolo dei Centri autorizzati di assistenza agricola (Caa) per velocizzare i procedimenti e ridurre i carichi burocratici riduce i tempi di attesa.

Contratti di filiera strumento importante di sostegno. Sostiene lo sviluppo di prodotti 100% italiani e garantisce la sovranità alimentare del Paese.

Avanti sulla digitalizzazione. Misura che va nella direzione avviata da Coldiretti Next che ha creato un Polo Digitale nell’ambito del PNRR, progetto mai realizzato prima in Europa.

Una spinta per i giovani. Per i 50.000 giovani imprenditori agricoli favorisce l’accesso al credito e alla terra, che con la burocrazia sono gli ostacoli principali per gli under 40.