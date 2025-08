Dazi: Trump ha firmato l’ordine esecutivo, le nuove tariffe in vigore dal 7 agosto

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato nella notte italiana l’ordine esecutivo con il quale vengono imposti i nuovi dazi a diversi Paesi, che variano dall’11% al 41%. I nuovi dazi entreranno in vigore il 7 agosto. Confermato l’accordo raggiunto in Scozia con l’UE, ai prodotti europei saranno applicati dazi al 15%. Il presidente Usa ha anche annunciato un periodo di negoziazione di 90 giorni con il Messico, mantenendo le attuali aliquote tariffarie del 25%.

La maggior parte dei Paesi sarà soggetta a dazi del 15%, con alcuni Stati che si trovano ad affrontare aliquote più elevate, come il Sudafrica al 30%, la Serbia al 35% e la Svizzera al 39%.

L’India vedrà i suoi prodotti tassati al 25%, a cui si aggiungerà una ‘penalità’ perché acquista petrolio da Mosca.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-