Pensione ‘quota 103’ per i commercianti

Se sei commerciante e hai maturato il diritto alla Pensione Quota 103 nel 2023, ma hai deciso di continuare a lavorare, devi sapere che le nuove regole introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 non ti riguardano. La tua Pensione verrà calcolata secondo il metodo misto e l’importo massimo erogabile sarà pari a 5 volte il trattamento minimo. Le novità del 2024 si applicano solo a chi raggiunge il diritto a Pensione Quota 103 nel 2024, ossia raggiunge un’età anagrafica di 62 anni e matura un’anzianità contributiva minima di 41 anni entro il 31 dicembre 2024. In questo caso, la Pensione verrà calcolata

secondo il metodo contributivo e l’importo massimo erogabile sarà pari a 4 volte il Trattamento Minimo.



Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI a cui si può rivolgere per altre informazioni:



Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria – Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131(25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO – Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11

Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04