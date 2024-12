Le scuole in azienda: 1.000 € ciascuna per visitare le realtà produttive del Piemonte

La Regione ha assegnato 75.000 euro a 75 scuole statali e paritarie del primo ciclo, offrendo così l’opportunità concreta di visitare aziende piemontesi. Ogni scuola che ha partecipato al bando riceverà 1.000 euro, con cui potrà coprire i costi del trasferimento delle classi per raggiungere le aziende da visitare.

Diverse sono le aziende che apriranno le porte dei loro stabilimenti alle scuole, nei diversi settori che caratterizzano il tessuto industriale piemontese: dall’agroalimentare all’aerospazio, dall’automotive al tessile, dalla chimica all’ICT. Offrire a studenti e insegnanti la possibilità di recarsi nelle aziende significa metterli in grado di conoscere in modo diretto e concreto il mondo produttivo.

LE PAROLE – Così la vicepresidente e assessore all’Istruzione e Merito della Regione Piemonte, Elena Chiorino: “La scuola è occasione di conoscenza. Deve consentire ai nostri giovani di scoprire come il Made in Italy diventa tale, offrendo occasioni concrete per comprendere come nascono i prodotti e le innovazioni che ci rendono orgogliosi. Con questa iniziativa apriamo una finestra sul mondo produttivo, valorizzando il lavoro e l’impegno di imprenditori e lavoratori. Allo stesso tempo serve ai giovani perché conoscano il potenziale del loro territorio, trovando l’ispirazione per costruire il loro futuro”.

L’assessore Elena Chiorino