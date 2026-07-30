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Nel 2° trimestre 2026 meno cassa integrazione

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Lug 30, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In calo le ore di cassa integrazione Nel secondo trimestre 2026 il numero di ore di Cassa integrazione autorizzate si è attestato a quota 119,3 milioni, in calo dell’11,1% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Secondo quanto rende noto l’Inps, il rapporto tra ore effettivamente utilizzate e quelle autorizzate per l’intero 2025 si attesta al 28,7%, in linea con il dato del 2024. Nei primi 4 mesi del 2026 il tiraggio si attesta al 20,2%, anche in questo caso in linea con i valori dei primi quattro mesi dell’anno scorso. Nel dettaglio, le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a giugno 2026 sono state 21,4 milioni, con una decisa riduzione su base annua. Per l’intero secondo trimestre 2026 si registrano 56,4 milioni di ore autorizzate, in calo sia rispetto al trimestre precedente sia su base annua. Sul fronte della cassa integrazione straordinaria, le ore autorizzate nel secondo trimestre 2026 sono in lieve crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

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