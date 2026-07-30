Musica: il 24 luglio è uscito ‘Io ripenso a lei’, nuovo singolo del cantautore Andrea Belfiori

“Io ripenso a lei” è il nuovo singolo del cantautore e polistrumentista marchigiano Andrea Belfiori, pubblicato dopo l’ottimo riscontro del brano “Duro e Puro”. Il brano è distribuito da Pirames International, società leader nella distribuzione digitale di musica indipendente che collabora con i principali store e piattaforme streaming in Italia e all’estero ed è disponibile dallo scorso venerdì 24 Luglio, sulle maggiori piattaforme digitali.

“Io ripenso a lei” si muove su un terreno emotivo affilato come una lama, dove il classico triangolo amoroso smette di essere cliché e diventa ferita aperta. Qui non c’è il fascino del proibito, ma il peso concreto di una presenza che corrode, ossessiona, anche quando non è fisicamente lì. La forza del pezzo sta proprio in questa contraddizione: la relazione principale non è morta, anzi conserva una sua bellezza, una possibilità reale di salvezza.

Attualmente Andrea Belfiori è in tour. i BRANI “Duro e Puro” e “Io ripenso a lei” inaugurano una serie di pubblicazioni previste per il 2026, anticipando il nuovo progetto discografico “Agapè Vol. 1”.

CREDITI – Il brano è scritto da Andrea Belfiori, Marco Schietroma e Daniele Spaziani; produttore del brano l’ avv. Vittorio Costa per Lungomare srl. Editori Lungomare srl e Thaurus.

Editing e mixing sono stati curati da Marco Schietroma come mastering engineer.

Al presente link è possibile scaricare il materiale sul brano “Io ripenso a lei” e Andrea Belfiori: https://drive.google.com/drive/folders/1ilne0i1jLZfQNOvz_EQtr3I-eN0rczhU?usp=sharing

Canali social ufficiali di Andrea Belfiori

https://www.instagram.com/andrea.belfioriofficial?igsh=NnVhbjcxN3Z1NjBi

https://youtube.com/@AndreaBelfioriVEVO?si=QfSXhww7nlvmKHrB

https://www.facebook.com/BELFIORI.ANDREA