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Musica: il 24 luglio è uscito ‘Io ripenso a lei’, nuovo singolo del cantautore Andrea Belfiori

DiRaimondo Bovone

Lug 30, 2026 , , , , ,

“Io ripenso a leiè il nuovo singolo del cantautore e polistrumentista marchigiano Andrea Belfiori, pubblicato dopo l’ottimo riscontro del brano “Duro e Puro”. Il brano è distribuito da Pirames International, società leader nella distribuzione digitale di musica indipendente che collabora con i principali store e piattaforme streaming in Italia e all’estero ed è disponibile dallo scorso venerdì 24 Luglio, sulle maggiori piattaforme digitali.
“Io ripenso a lei” si muove su un terreno emotivo affilato come una lama, dove il classico triangolo amoroso smette di essere cliché e diventa ferita aperta. Qui non c’è il  fascino del proibito, ma il peso concreto di una presenza che corrode, ossessiona, anche quando non è fisicamente lì. La forza del pezzo sta proprio in questa contraddizione: la relazione principale non è morta, anzi conserva una sua bellezza, una possibilità reale di salvezza.
Attualmente Andrea Belfiori è in tour. i BRANI “Duro e Puro” e “Io ripenso a lei” inaugurano una serie di pubblicazioni previste per il 2026, anticipando il nuovo progetto discografico “Agapè Vol. 1”.

CREDITI – Il brano è scritto da Andrea BelfioriMarco Schietroma e Daniele Spaziani; produttore del brano l’ avv. Vittorio Costa per Lungomare srl. Editori Lungomare srl e Thaurus.
Editing e mixing sono stati curati da Marco Schietroma come mastering engineer.
Al presente link è possibile scaricare il materiale sul brano “Io ripenso a lei” e Andrea Belfiori:  https://drive.google.com/drive/folders/1ilne0i1jLZfQNOvz_EQtr3I-eN0rczhU?usp=sharing

Canali social ufficiali di Andrea Belfiori
https://www.instagram.com/andrea.belfioriofficial?igsh=NnVhbjcxN3Z1NjBi
https://youtube.com/@AndreaBelfioriVEVO?si=QfSXhww7nlvmKHrB
https://www.facebook.com/BELFIORI.ANDREA

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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