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Ucraina: massiccio attacco russo diverse vittime civili

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Lug 30, 2026


KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Una notte di terrore e devastazione ha avvolto l’intera Ucraina, colpita da un attacco aereo russo su larga scala. Il bilancio più drammatico si registra a Radushne, nei pressi di Kryvyi Rih, dove un missile ipersonico ha completamente raso al suolo una palazzina residenziale. Il bilancio provvisorio parla di almeno 6 morti, tra cui
due bambine di 5 e 12 anni.
abr/gtr
(Fonte video: profilo X di Volodymyr Zelenskyy)

https://x.com/ZelenskyyUa/status/2082706840081571877

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