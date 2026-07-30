Prostituzione: 9 indagati tra Brescia e Verona e un locale sequestrato

BRESCIA (ITALPRESS) – Lae lasono impegnati in una vasta operazione di polizia giudiziaria tra leLe forze dell’ordine stanno dando esecuzione a 2 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e a 7 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di 9 persone indagate, a vario titolo, per aver promosso, costituito e partecipato ad un’associazione per delinquere finalizzata alla, nonché al. Contestualmente, è stato posto sotto(BS).pc/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato – Guardia di Finanza)