Nuovi attacchi USA contro obiettivi militari iraniani





Gli Stati Uniti nelle ultime ore sono tornati a colpire obiettivi militari iraniani.

Il Comando centrale delle forze armate statunitensi in Medio Oriente ha annunciato di aver completato una massiccia ondata di bombardamenti notturni contro obiettivi militari in Iran, in risposta all’attacco missilistico a sorpresa contro le forze Usa di stanza in Giordania. Colpiti decine di obiettivi dei Guardiani della rivoluzione, tra cui centri di comando, installazioni missilistiche e per droni, siti di sorveglianza e difesa costiera e obiettivi navali.

abr/gtr

(Fonte video: U.S. Central Command)