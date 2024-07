Moles “Tracciamento bombole metano rafforza sicurezza cittadini”

ROMA (ITALPRESS) – Con il sistema di tracciamento delle bombole a metano per autotrazione “uniamo due elementi, non solo il rafforzamento della sicurezza energetica, ma anche la sicurezza propria del mezzo di trasporto. SFBM certifica la sicurezza per il singolo utente: credo che sia una cosa molto importante da sottolineare, perché in questo modo il cittadino ha una maggiore tranquillità”. Lo ha detto Giuseppe Moles, amministratore delegato di Acquirente Unico, a margine della presentazione del nuovo sistema di tracciamento delle bombole a metano per autotrazione realizzato dalla SFBM, all’auditorium GSE a Roma.

