L’inflazione accelera a giugno

ROMA (ITALPRESS) – Torna a crescere l’inflazione. Secondo i dati Istat, a giugno 2025 l’indice nazionale dei prezzi al consumo aumenta dello 0,2% rispetto a maggio e dell’1,7% su base annua, in aumento rispetto all’1,6% registrato nel mese precedente. Confermata la stima preliminare. A trainare i prezzi è soprattutto l’accelerazione di quelli dei Beni alimentari non lavorati e dei Servizi relativi ai trasporti, mentre si attenua la flessione dei prezzi dei Beni durevoli. Decelerano, invece, i prezzi dei Beni energetici regolamentati. A giugno l'”inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, accelera al 2%, mentre quella al netto dei soli beni energetici resta stabile al 2,1%. L’inflazione acquisita per il 2025 è pari all’1,4% per l’indice generale e all’1,8% per la componente di fondo. A giugno, aumenta lievemente il tasso di crescita dei prezzi del cosiddetto “carrello della spesa”.

sat/azn

