ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo incentivare la realizzazione di altri accordi di libero scambio con Paesi che condividono la nostra stessa sfera di valori, come il Mercosur, ma anche quelli con gli Emirati, una delle aree che ci sta dando le maggiori soddisfazioni, e verso il sudest asiatico come India, Indonesia e Vietnam”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, alla presentazione del Rapporto ICE 2024-2025 e dell’Annuario Istat-ICE a Roma. col4/sat/mca2

