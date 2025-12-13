Attualità IN EVIDENZA Video

Medicina, il ministro Bernini: “Con la riforma scardiniamo le lobby”

Di

Dic 13, 2025
PALERMO (ITALPRESS) – “Credo sia la riforma che scardina più lobby che mi sia capitato di vedere negli ultimi 25 anni. Abbiamo scardinato la lobby della formazione costosissima per test universitari, mnemonici, selettivi e non formanti. Abbiamo scardinato la lobby dei test. Abbiamo scardinato la lobby dei professori che si mettevano a disposizione per fare ripetizioni e lezioni private su test mnemonici. Abbiamo scardinato la lobby di chi non vuole far entrare nessuno perché ritiene che i medici siano già sufficienti”. Così il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, a margine della cerimonia di riconsegna del Crocifisso restaurato dall’Accademia delle Belle Arti alla Chiesa di San Paolo Apostolo, a Borgo Nuovo, a Palermo, parla della riforma dell’accesso a medicina.xd6/sat/mca1

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Esteri

Due morti e nove feriti in sparatoria in Università negli Usa, caccia al killer

Dic 14, 2025
Costume & Società Cucina Video

Un pesto di agrumi facile da preparare

Dic 14, 2025
Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Poste Italiane: un nuovo francobollo celebra l’Automobile Club d’Italia

Dic 14, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità Cronaca Esteri

Due morti e nove feriti in sparatoria in Università negli Usa, caccia al killer

Dic 14, 2025
Costume & Società Cucina Video

Un pesto di agrumi facile da preparare

Dic 14, 2025
Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Poste Italiane: un nuovo francobollo celebra l’Automobile Club d’Italia

Dic 14, 2025 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: l’Atalanta vince 2-1 sul Cagliari, doppietta di Scamacca

Dic 14, 2025